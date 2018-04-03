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اقتصاد

اليوم .. رجال الأعمال تدعم العلاقات المصرية النرويجية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
تنظم جمعية رجال الاعمال المصريين اليوم " الثلاثاء"، ماائدة مستديرة، لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية - النرويجية، بحضور سفير النرويج بالقاهرة "ستين روسنس" والمستشار الاقتصادي بالسفارة.

وذكر أعلن محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية ،أنه يجري حاليا الإعداد لرحلة عمل لدولتي النرويج والسويد خلال الفترة المقبلة لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون التجارى بين رجال الأعمال فى مصر والنرويج والسويد.

قال "يوسف" إن النرويج لديها أكبر صندوق نفط سيادى فى العالم والذى تبلغ قيمته السوقية الآن أكثر من تريليون دولار باستثمارات فى كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الصندوق قام بالاستثمار فى 41 شركة مصرية خلال عام 2017 بمبلغ إجمالي 3 مليارات كرون بمعدل زيادة قدره مليار كرون عن العام السابق.

وأضاف أن أهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجى تشمل البترول والطاقة والغاز، والنقل البحرى والشحن وبناء السفن، بجانب الثروة السمكية والاستزراع السمكي، لافتا إلى أن النرويج إحدى دول اتفاقية الإفتا EFTA وهى اتفاقية تجارة حرة مع دول سويسرا، النرويج، ايسلاندا، وليختنشتاين.

يذكر أن أهم الصادرات المصرية للنرويج تشمل الفاكهة مثل العنب، البلح، التين، الموالح بجانب الخضروات، الملابس، السجاد، كما ان هناك فرصة لتصدير بعض المنتجات المصرية الأخرى مثل الورود والأزهار، الأثاث، الملابس، الاحذية، المواد الكيماوية، السيراميك، بالاضافة إلى الحرف اليدوية.

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