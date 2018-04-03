مواطنو المنيا يحرصون على التقاط الصور مع مدير الأمن .. صور

حرص عدد كبير من مواطني المنيا علي التقاط الصور التذكارية مع مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف والذي تواجد وسط المواطنين من أبناء المحافظة للتأكيد علي تأمين الاحتفالات ومشاركتهم احتفالاتهم بالفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018 م.



جاء ذلك في الاحتفالية التي اقامتها حملة كلنا معاك من أجل مصر بميدان بالاس بمدينة المنيا ، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية وحصوله على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا بنسبة 97.08 %.

