"شيكابالا" يكشف سر "جزمة الأجوان" والعودة للمنتخب .. فيديو

أكد اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، أنه أخبر زميله بمنتخب مصر عمر جابر، بأنه سيحرز هدفا خلال لقاء المنتخب مع غانا، بنهاية تصفيات كأس العالم، موضحا أنه قال له "أنا جيبت معايا جزمة الأجوال، وهحط جول إنهاردة" وهو ما تحقق.



وأضاف "شيكابالا" للإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه ذلك الحذاء لديه حتى الأن، وأنه يتفاءل به جدا هو وبعض الأحذية خلال المباريات، مشيرا إلى أنه حال أحضر حذاء جديد ولم يوفق فى أول مباراة به لا يعاود ارتدائه مرة أخرى.



وأوضح النجم الأسمر، أن عودته للمنتخب أمر أسعده جدا، ويسعى للاستمرار مع الفراعنة والسفر بصحبتهم لكأس العالم.