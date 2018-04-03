لاعب المنتخب السعودي يشكر تركي آل الشيخ بعد تأهيله في مانشيستر يونايتد

نشر لاعب النصر السعودى والمنتخب المصرى محمد السهلاوى صورة له برفقة تركى آل الشيخ رئيس الهئية الرياضية بالسعودية صورة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، متعهدا للجماهير بتقديم افضل مالديه خلال الفترة القادمة.



وكتب السهلاوى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" أشكر تركى آل الشيخ على إهتمامه الكبير بجميع اللاعبين بشكل عام وإهتمامهم بى بشكل خاص، واعده واعد الجماهير بتقديم الافضل خلال الفترة القادمة".



كان المستشار تركى آل الشيخ أعلن عن تكفله بخوض السهلاوى معسكرا تدريبيا لمدة 3 أسابيع فى نادى مانشيستر يونايتد الانجليزى، من أجل تأهليه للمشاركة مع المنتخب السعودى فى مونديال روسيا2018.