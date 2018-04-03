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أخبار العالم

السعودية تقر غرامة ضد تجسس الزوجة على هاتف زوجها

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:33 ص
تجسس الزوجة على
تجسس الزوجة على هاتف زوجها
عرفة البنداري
ذكر مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام السعودية، اليوم ، أن تجسس" الزوج أو الزوجة على هاتف الأخر سيؤدي إلى غرامة مالية كبيرة، والسجن لمدة عام بحسب قناة "سكاي نيوز".
ونقلت القناة عن المركز قوله إن هذه الخطوة تأتي في مسعى من المملكة لـ"حماية الأخلاق والخصوصية".

وقال المركز في بيان: "على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير أكثر من مرة، لأن هذا الأمر قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام". مشيرا إلى أن النص القانوني الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، هو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية. وتابع، "القانون يأتي وسط زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير".


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