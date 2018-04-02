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رياضة

الأهلي يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بثقة الشعب المصري

الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بثقة الشعب المصري لدورة انتخابية جديدة.

وقال النادي في بيان رسمي صدر مساء اليوم: «رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والعاملون بالنادي، يتقدمون بخالص التهاني إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري الغالية، وتوليه مسئولية البلاد فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته كل النجاح والتوفيق لمواصلة مسيرة العطاء لتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لمصرنا الحبيبة».

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