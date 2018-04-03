ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إسلام الشاطر يهاجم إيهاب جلال بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:30 ص
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
هاجم الإعلامي إسلام الشاطر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام منافسة الإسماعيلي اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف الشاطر في تصريحات عبر برنامجه "اكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" انه لم يكن يتوقع تلك النتيجة السيئة التي حصل عليها الفريق الأبيض والأخطاء الفادحة التي وقع فيها ايهاب جلال .

واكمل انه كان يشيد بالمستوى الجيد الذي كان يظهر بيه ايهاب جلال منذ توليه قيادة القلعة البيضاء ولكن امس كان الاداء غير راض على الإطلاق.

ترشيحاتنا

وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

رضا عبد العال: «الزمالك يحتاج مدرب أجنبي فرز أول مش قاعد على القهوة»

أول تعليق من الرئيس السيسي على منافسه في الانتخابات موسى مصطفى موسى.. فيديو

شاهد.. قميص الأهلي الجديد يزين لاعبى الفريق فى مباراة طنطا بالدوري

باحث بالرئاسة الإيرانية : الاتفاق النووي سينهار .. وبوش منحنا النفوذ في سوريا والعراق

رئيس الزمالك يُعنف الجهاز الفني بعد الخسارة أمام الإسماعيلي

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

إسلام الشاطر يهاجم إيهاب جلال بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي

مرتضى منصور يكشف أسباب هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي.. فيديو

نجلة حمدي الفخراني بعد انتحار شقيقها: "ادعوله ده ماشفش حاجة حلوة.. ربنا يرحمه"

شاهد.. تعليق مرتضى منصور على عودة أبو تريكة إلى مصر

ولي العهد السعودي: المرشد الإيراني أسوأ من هتلر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

«إم بي جي» العقارية تحقق مبيعات تتخطى 120 % من المستهدف خلال معرض سيتي سكيب .. صور

مستشفى كفر الشيخ الجامعي شاهد على إنجازات الرئيس السيسي.. بدء إجراء عمليات «القلب المفتوح».. و16 عيادة تستقبل المرضى.. صور

فيديو

رضا عبدالعال عن تدريبه الزمالك: "مش لوغاريتم".. فيديو
شاهد .. سخرية أحمد موسى ومرتضى منصور من معتز مطر
رسميا .. برج العرب يستضيف مباريات الأهلي فى بطولة أفريقيا
رجائي عطية : الأجيال الجديدة مش شايفة حد ناجح في مصر غير محمد صلاح .. فيديو
في اليوم العالمي للتوحد "علي" و "زياد" و "عبد الله" يخرجون عن صمتهم لينشروا البهجة في قلوب أهلهم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟