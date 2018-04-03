إسلام الشاطر يهاجم إيهاب جلال بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي

هاجم الإعلامي إسلام الشاطر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام منافسة الإسماعيلي اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وأضاف الشاطر في تصريحات عبر برنامجه "اكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" انه لم يكن يتوقع تلك النتيجة السيئة التي حصل عليها الفريق الأبيض والأخطاء الفادحة التي وقع فيها ايهاب جلال .



واكمل انه كان يشيد بالمستوى الجيد الذي كان يظهر بيه ايهاب جلال منذ توليه قيادة القلعة البيضاء ولكن امس كان الاداء غير راض على الإطلاق.

