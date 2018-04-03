محمد المسعود يشيد بتكليفات الرئيس لقطاع السياحة والمجموعة الوزارية

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بما تم فى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجموعة السياحية لاستعراض الموقف الحالي ومعدلات الحركة السياحية ومدى مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، حيث وجه بمجموعة من التكليفات لوضع إستراتيجية مستقبلية للتسويق السياحي بهدف فتح أسواق جديدة للسياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر وترسيخ مفهوم السياحة المستدامة من خلال تشجيع السياحة بجميع أنواعها المختلفة.



وأردف المسعود في بيان له، أن الرئيس وجه بالاهتمام بقطاع المستثمرين في مجال السياحة وتذليل أية عقبات أمامهم والارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع وزيادة جاذبية وتنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والعالمي.



وأكد النائب أن اهتمام الرئيس بقطاع السياحة ومواصلة جهود تطوير هذا القطاع يدل على عمق نظرة سيادته لما يمثله هذا القطاع من دعامة مهمة من دعائم الاقتصادي الوطني، وضرورة دراسة إنشاء مشروعات سياحية عملاقة خلال الفترة المقبلة بما يعزز من إمكانات وقدرات مصر السياحية بمختلف أنواعها.



وأضاف المسعود أن البرلمان ولجنة السياحة على وجه الخصوص تبدى تعاونا جادا مع المجموعة السياحية وعلى أتم الاستعداد لتوفير كل الاحتياجات والتشريعات وأيضا الدراسات التى من شأنها تسمو بمجال السياحة.

