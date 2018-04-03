قررت النيابة العامه، حبس شخصين انتحلا صفة رجلي شرطة بمنطقة بولاق ابو العلا للاستيلاء على اموال المواطنين.



كان ضباط مباحث قسم شرطة بولاق ابو العلا أثناء مرورهم بشارع الجلاء تنامي إلي سماعه صوت استغاثة شخص من داخل سيارة ملاكى تم ضبط مستقليها تبين انهما عاطلين وبصحبتهما المجني عليه شخص (سوداني الجنسية) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 8000 جنيه ,جواز سفر خاص بالمجنى عليه ومظروف بداخله بعض قصاصات الجرائد.



وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بميدان عماد الدين بالموسكي فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه مدعيين أنهما من رجال الشرطة واصطحباه داخل السيارة واستوليا على المبلغ المالي وجواز السفر المضبوطين ووضعهم داخل مظروف واستبداله بأخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد وأثناء إنزاله من السيارة بشارع الجلاء اكتشف تعرضه لواقعة نصب فقام بالاستغاثة.



واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.