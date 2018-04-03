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عماد الدين أديب يطالب الحكومة بمد مهلة الشريحة الثالثة من قرض النقد

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:00 ص
الإعلامي عماد الدين
الإعلامي عماد الدين أديب
توك شو
هنأ الإعلامي عماد الدين أديب، في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC، الشعب المصري على إجراء الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الشعب غلب على تفكيره المصلحة العامة لمصر وتجاوز صعوبة الإصلاح الاقتصادي وقدم مصلحة الوطن.

تابع أديب، أن ما دفع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات رغم كل المصاعب ورغم تشكيك القنوات التي تُبث من الخارج هو "منطق المصري" الذي لا يعرف عنه الأعداء شيئًا، موضحًا أن المصري يعلم أن بعض القرارات المؤلمة يجب أن تُتخذ ويعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل من أجل مصر.

رأى الإعلامي أن الأحزاب عاجزة عن تحريك الجماهير بالنزول أو المقاطعة وضمير الأفراد هو من يحركهم، فيما تؤكد الأرقام أن الرئيس السيسي مازال يحتفظ بالشعبية رغم الإجراءات الصعبة ورغم أن هذه الانتخابات تتم في حالة حرب وحالة طوارئ وغياب منافسة قوية.

تحدث أديب عن تيار جماعة الإخوان المسلمين والنظام القطري والنظام التركي الذي يرعى التنظيم الدولي للجماعة وقوى أخرى تابعة للغرب، مشددًا على أن كلهم هُزموا بفوز الرئيس السيسي بدورة ثانية وبمشاركة المواطنين في الانتخابات.

لفت عماد الدين أديب إلى أن السنوات الأربع المقبلة ستشهد محاولات لإسقاط النظام من خلال الاقتصاد، موضحًا أن هناك فارق توقيت بين مصر والدول الديمقراطية قدرة 100 سنة سياسية والبعض تحدث عن "التزوير" رغم أن هناك مليون و700 ألف مواطن أبطلوا أصواتهم ولو كان هناك تزوير لما شهدت الانتخابات أصوات باطلة.

أشار إلى أن الكثير من الفئات التي أيدت الرئيس السيسي هي التي امتدت إليها يد النظام بالرعاية أو من لهم ضحايا سقطوا في مواجهات الإرهاب وهذه هي حركة المجتمع، مشددًا على أن الدستور لم يُلزم الرئيس بإعادة تشكيل الحكومة حال إعادة انتخابه في ولايته الثانية.

أكد أنه مع الإصلاح الاقتصادي من الألف إلى الياء لكنه يرى أنه يجب أن يلازمه إصلاح سياسي وحماية اجتماعية، متابعًا أن الحكمة تقتضي التفكير في طريقة مناسبة لإدارة الشريح الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.

طالب أديب الحكومة بطلب مد مهلة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد كما يجب التفكير في حزمة إجراءات اجتماعية تصاحب القرارات الاقتصادية المقبلة.

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