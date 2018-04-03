تعزف على "الفلوت" أثناء إجرائها عملية فى المخ .. فيديو

"يموت الزمار وإيده بتلعب" يبدو أن هذه المقولة المصرية الشهيرة المستوحاة من التراث، انتشرت حول العالم لم تقتصر على مصر فقط، لدرجة أن سيدة عزفت على آلة "الفلوت" الموسيقية أثناء إجرائها عملية جراحية خطيرة فى المخ.



تعود التفاصيل بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عندما عزفت عازفة الفلوت المحترفة "آنا هنرى" على آلتها الموسيقية بمستشفي "تكساس" الأمريكية فى لمسة وفاء منها لتلك الآلة التى اكتسبت قوتها منها طوال حياتها.



وقف الأطباء لبرهة وهم يبكون على عزف "آنا"، التى اصابها مرض وراثي نادر فى المخ يسبب هزات اليد، والتي يمكن أن تؤثر على قدرتها على لعب الفلوت مدى حياتها، فقررت توديعها بطريقة تليق بها أثناء إجراء الجراحة.



وظلت عزف طول إجراء الجراحة ليتأكد الطباء من أن الجراحة لم تؤثر على حركة يديها، بسبب نوع علاجى يعرف بتحفيز الدماغ، وقليلًا ما ينجح ولحسن حظ "آننا" أنها تخطت الأمر برمته بنجاح كبير.



