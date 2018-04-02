بالمزمار البلدي الدمايطة يحتفلون بفوز السيسي

على أنغام المزمار البلدى احتفل أهالى دمياط بميدان الساعة بفوز الرئيس السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث استقبل الميدان مئات الأسر الدمايطة من خلال الاحتفالية التى نظمها حملة كلنا معاك من أجل مصر ودعت جميع اهالى دمياط والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة والسياسين والإعلاميين ورؤساء الأحزاب وممثلي الأزهر الشريف ورجال الدين المسيحى.



وحضر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط في مسيرة حاشدة من ديوان المخافظة لميدان الساعه.



وأوضح المحافظ خلال كلمته التى ألقاها اليوم خلال الاحتفال بأن الشعب قد اختار الرئيس بإرادته من خلال انتخابات نزيهة ١٠٠٪ لم يشوبها شائبة ولم تتدخل فيها أى قوى بالدولة.



وأضاف المحافظ أن محافظة دمياط حصلت على المرتبة الثالثة فى تحقيق نسبة الاصوات للسيد الرئيس وذلك لكون الشعب الدمياطي شعب واع سياسيا ومدرك بأهمية الوقوف بجانب مصر فى أوقاتها الصعبة .



كما أكد المحافظ على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق الاختيار بجدارة حيث أنه ضحى بروحه ونفسه فداء لبلده ولحمايتها من أيدي أعدائها.



وتوجه المحافظ خلال كلمته بخالص الشكر للحملة الرسمية للسيد الرئيس وكذا جميع الأحزاب السياسية والقوى السياسية والشعبية بالمحافظة لمشاركتهم فى حملات حشد المواطنين و توعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية أيا كانت اختياراتهم.



وتوجه المحافظ بالشكر أيضا لجموع الشعب الدمياطي الاصيل لحرصه الشديد على المشاركه الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية مضيفا ان الشعب الدمياطى ضرب أروع مثال فى حب الوطن و حرصه الشديد على أمنه واستقراره.