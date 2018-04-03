تركيا تأمر باعتقال فتح الله جولن على خلفية اغتيال السفير الروسي

أمرت تركيا باعتقال الداعية اللاجئ في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بتهمة الوقوف وراء مقتل السفير الروسي في أنقرة عام 2016.

وذكرت صحيفة "خبر ترك" التركية أن أنقرة أمرت بالقبض على جولن و7 أخرين لصلتهما باغتيال السفير الروسي.



وكان شرطي تركى قد قتل السفير أندريه كارلوف خلال افتتاح معرض بأنقرة في ديسمبر 2026، وقامت الشرطة بقتل مرتكب الحادث في اشتباكات بالموقع.



ويأتي الأمر باعتقال جولن قبل يومين من استقبال تركيا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في زيارة تستغرق يومين.