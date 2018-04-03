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شاهد .. طفلة تلقي قصيدة شعرية لتوضيح حجم الإنجازات في عهد السيسي

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:57 ص
أريج أدم
أريج أدم
هاني حسين
عرض الإعلامي خيري رمضان، مقطع فيديو، يرصد قيام طفلة شاعرة تدعى أريج عمر، بإلقاء قصيدة شعرية بعنوان " قالوا بيقولوا السيسي عمل إيه"، مرتدية الزي العسكري، أثناء الإنتخابات الرئاسية، لتوضيح حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى، إضافة إلى تحقيق التنمية ومكافحة الإرهاب.

وقالت الطفلة الشاعرة أريج أدم،في حوارها مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولي"، :" أشتريت الزي العسكري من محافظة الفيوم قبل الإنتخابات، لأني بحب الجيش"، " وأنا أؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبروح المؤتمرات الداعمة له، لأني بحبه عشان حقق الكثير من الإنجازات لصالح مصر".



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