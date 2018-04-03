نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية خلية الزيتون

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة المرافعة في إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية الزيتون الإرهابية".



ويواجه المتهمون، اتهامات إنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

