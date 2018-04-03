شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في تأهل هلسينكى لنهائي كأس فنلندا

ساهم المهاجم المصري عمرو جمال لاعب الأهلي ، في تأهل فريقه هلسينكي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس فنلندا عقب فوزه على فريق هونكا بهدفين مقابل هدف واحد في الدور قبل النهائي للبطولة



وبدأ عمرو جمال المباراة على مقاعد البدلاء ، وشارك بديلا في الدقيقة 62 من عمر المباراة



ويقدم لكم موقع صدى البلد ملخص لمسات عمرو جمال في المباراة



وسجل هدفي هلسينكي كل من ريكو ريسكي ونيكولاي ألهو في الدقيقتين 36 و75، فيما جاء هدف هونكا في الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة.

