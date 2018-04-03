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رياضة

مدرب بايرن ميونخ : نحترم إشبيلية جدا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:42 ص
صدى البلد
احمد سليمان

أكد ​يوب هاينكس​ المدير الفنى لبايرن ميونخ الألمانى أن فريقه يكن كل الاحترام لنادي ​اشبيلية​، مشيرًا إلى أن الفريق الأندلسي يملق قوة هجومية كبيرة.

ويتواجه الفريقان غدًا الثلاثاء فى ذهاب الدور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب رامون سانشيز.

وقال هاينكس فى تصريحاته لوسائل الإعلام الألمانية : "فريقنا في 2013 كان عظيمًا مع العديد من الشخصيات المختلفة، الآن لدينا نفس الخليط من اللاعبين، ونحمل كامل الإحترام لإشبيلية، لديهم قوة عظيمة وأظهروا قوة هجومية كبيرة ولعب على مستوى عالٍ."

وأضاف مدرب العملاق البافارى : "لقد لعبنا في أوروبا بأكملها، لا يمكن لشيء أن يهز ثقتنا بأنفسنا، ولكن غدًا ستكون الأجواء رائعة".

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