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لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة تهنئ الرئيس السيسى على فوزه بفترة رئاسية ثانية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:48 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
عقدت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة حنان يوسف اجتماعها الدورى عصر اليوم الاثنين وذلك فى مقر المجلس الأعلى للثقافة.

وقد تولى إدارة الاجتماع الكاتب الصحفى أشرف مفيد نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو اللجنة وذلك فى تقليد جديد يتم العمل به فى لجنة الإعلام حيث يتولى ادارة الجلسات فى كل مرة أحد اعضائها بحضور رئيسة اللجنة من أجل اتاحة الفرصة أمام الجميع فى إدارة الجلسات والاستفادة من خبراتهم حيث تضم اللجنة نخبة متميزة من العاملين فى مجال الاعلام.

وقد بدأ الاجتماع باتفاق جميع الأعضاء على إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية كما أشار أعضاء اللجنة إلى أن التهنئة واجبة ايضًا للشعب المصرى الذى شارك بشكل ايجابي فى العملية الانتخابية.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف رئيسة اللجنة أن فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تعبير حقيقى عّن مدي تمسك الشعب المصري بقيادته السياسية وحرصه على مواصلة مسيرة الخير والتنمية التى بدأها الرئيس فى الفترة الرئاسية الاولى.

وأشارت الى أن ما قدمه مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠١٨ من نزاهة وحيادية ووعي من جميع الأطراف والذي شهده. العالم اجمع ، إنما يعكس بصدق قوة الاصطفاف الوطني في مصر وثقة الشعب المصري وقناعته التامة بأن الرئيس السيسى سوف يقود مصر إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله،

واتفق المشاركون فى الاجتماع على تنظيم ندوة خلال منتصف الشهر الحالى وذلك لمناقشة وتقييم أداء وسائل الاعلام اثناء تغطية الانتخابات الرئاسية الى جانب وضع تصور لمدونة سلوك اعلامى يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.

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