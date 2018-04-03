شاهد .. تعليق «أزارو» عن فوز الاهلي علي طنطا

أبدى وليد آزارو مهاجم الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على طنطا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم، على استاد القاهرة.



وقال أزارو ، خلال لقائه مع الاعلامي إبراهيم فايق في برنامج المقصورة المذاع علي قناة دي إم سي ، أن الأهلي في المباريات الرسمية أو الودية يقدم أحسن مستوياته وهدفه الفوز دوما.



وأضاف: عائدون من فترة الراحة وذلك تسبب في قلة المستوى، وأشكر اللاعبين على مجهودهم وأدائهم والحمد لله على الفوز.

