حسن شحاتة :«مش عارف حسام غالى إزاي مش في المنتخب الوطني».. فيديو

انتقد حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بسبب عد ضم نجم النادى الاهلى حسام غالى خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف حسن شحاتة خلال برنامج المقصورة المذاع على قناة دى إم سى سبورت:" معرفش إزاى حسام غالى مش موجود فى المنتخب".



وتابع:" غالى بامكانه حتى فى حالة عدم مشاركته مع الأهلى أن يكون له دور فعال فى قيادة اللاعبين وتشجيعهم كقائد ذو خبرة كبيرة".



واختتم:" أداء المارد الأحمر تحسن كثيرا بعد نزوال حسام غالى لأرض المعلب، وشاهدنا الاهلى يقدم كرة جميلة ممتعة بعد نزول اللاعب مباشرةً".

