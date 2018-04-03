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ثقافة

أحمد سعد الدين: بوفاة أحمد خالد توفيق ماتت قطعة من كيان كل قارئ في هذا الجيل

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
طارق موسى
نعى الكاتب الروائى أحمد سعد الدين رحيل الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق الذي وافته المنية بمسقط راسه بمدينة طنطا.

وقال "سعد الدين" بوفاة أحمد خالد توفيق ماتت قطعة من كيان كل قارئ في هذا الجيل .

يذكر ان الراحل احمد خالد توفيق طبيب وروائي مصري واول كاتب لقصص الرعب في الوطن العربي، ومن اهم رواياته يوتوبيا، نادي القتال، موسوعة الظلام، قصاصات قابلة للحرق، عقل بلا جسد "مجموعة قصصية" ، الان نفتح الصندوق "مجموعتان قصصيتان".

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