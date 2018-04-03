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أخبار البلد

أيمن السيسي : انتخاب مصر لقيادة إفريقيا بالتجارة العالمية يعيد لها دورها ونفوذها

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:43 ص
صدى البلد
كريم عاطف
قال أيمن السيسى، الباحث فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والمتخصص في الشئون الأفريقية، إن انتخاب مصر لقيادة مجموعة أفريقيا بمنظمة التجارة العالمية يؤكد دور مصر المحورى فى المنطقة والعالم وافريقا وعلاقاتها المتنوعة.

وأضاف السيسى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان مصر تعد من المفاتيح الرئيسية لأفريقيا وخصوصا للدول المتزنة اقتصاديا وتعتبر فرصة جيدة لتعظيم الموارد والعلاقات الاقتصادية لمصر.

وأوضح السيسي أن مصر تعتبر الرابط بالثلاث مجموعات الاقتصادية "الأوروبية والعربية والأفريقية" وأن مصر يميزها العلاقات المتشعبة الاقتصادية بعكس بعض الدول الافريقية التى تمتلك علاقات محدودة.

وأكد السيسي أن هذا يعتبر استعادة مصر الدور والنفوذ المصرى بشكل سليم.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أن المجموعة الأفريقية لدى منظمة التجارة العالمية، قد قررت بالإجماع إعادة انتخاب مصر مُمثلة فى مكتب التمثيل التجارى بالبعثة المصرية الدائمة فى جنيف، كنقطة اتصال للمجموعة، فيما يتعلق بمفاوضات الزراعة، ومفاوضات نفاذ السلع غير الزراعية للأسواق الخارجية.

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