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أخبار العالم

نتنياهو يعلق تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة حول ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى دول غربية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:47 م
نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الاثنين ، تعليق تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة وعرض في وقت سابق لنقل المهاجرين الأفارقة الموجودين في البلاد إلى دول غربية.

وكتب نتنياهو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية : "قررت تعليق تنفيذ هذا الاتفاق وإعادة التفكير في مضمونه" ، مؤكدا أنه اطلع عن كثب على الانتقادات التي طاولت الاتفاق الذي نص على نقل 16 ألفا و250 مهاجرا أفريقيا إلى دول غربية.

وكان نتنياهو قال في وقت سابق اليوم إن الاتفاق الذي وقع مع الأمم المتحدة سيتيح ترحيل مهاجرين أفارقة يقيمون راهنا في إسرائيل ، "إلى دول متطورة مثل كندا وألمانيا وإيطاليا".

يشار إلى أن الداخلية الإسرائيلية كانت ذكرت أن هناك نحو 42 ألف مهاجر أفريقي ، معظمهم من السودان وأريتريا ، حاليا في إسرائيل ، وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى ، قبل أن تتراجع عن الأمر.

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