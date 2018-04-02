السودان يعلن ترحيبه باختيار آبي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا

أعلن السودان ترحيبه بقرار البرلمان في إثيوبيا اختيار الدكتور آبي أحمد رئيسا للوزراء.



ووجهت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الاثنين - التهنئة للقيادات الإثيوبية على تجاوز التحديات الصعبة التي عاشتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية ، مؤكدة استعداد الحكومة السودانية لمواصلة التعاون مع القيادة الإثيوبية الجديدة في كافة المجالات.



وأعربت الوزارة عن أملها في أن يعزز هذا القرار خطى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إثيوبيا في ظل القيادة الجديدة ، وأن يسهم بفاعلية في ترسيخ العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.