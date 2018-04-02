شيكابالا يكشف صراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي عليه وهو طفل .. فيديو

أكد اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، أن بدايته مع فريق مدرسة الموهوبين بأسوان، جعلته محط أنظار وصراع بين الإسماعيلي والأهلي والزمالك، منذ أن كان عمره 11 عاما، مشيرا إلى أن ذلك بدأ بعد بطولة خاضها مع فريق أسوان ببورسعيد.



وأضاف "شيكابالا" للإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الرياضة آنذاك، طالبه بالذهاب لمدرسة الناشئين بالإسماعيلية، نظرا لأنه من أبناء الدراويش، إلا أن الصراع اشتعل مبكرا بين مدربي الأهلي والزمالك من أجل الحصول على توقيعه.



وأوضح النجم الأسمر، أنه وقع للزمالك بعد أن ذهب صدفة مع صديق له وتم رؤيته بالملعب، فقام بالتوقيع بعد أن أخبروه بضرورة توقيعه، مشيرا إلى أنه عائلته بأكملها زمالكاوية، عدا أخ ، قام للتحويل للزمالك بسببه.