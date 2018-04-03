بيت العائلة المنياوي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

قدم بيت العائلة المنياوي التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية وانتخابه لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية وتثبيت أركان الدولة المصرية، وتحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم في أن ينعم فى سلام وأمن وأمان ورخاء.



وقال الشيخان محمود جمعة أمين بيت العائلة بالمنيا وجمال عبد الحميد ممثل الأزهر الشريف إن الشعب المصري أثبت أنه قادر علي مواجهة أي تحديات وأنه يقف دائما في ظهر الدولة وخلف رئيسه وهو ما ترجمته النتائج الرائعة للانتخابات والتي عبرت بمصر لبر الأمان وأكدت وقوف المواطنين مع الرئيس.

