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اقتصاد

"الرقابة المالية : السنوات الأربعة القادمة تمثل انطلاقا حقيقيا للقطاع المالى غير المصرفي

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى
قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفى تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية للقطاع بما يساهم فى تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة مثل الحصول على التعليم 
والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة بما يسمح بدور أكبر لرواد الأعمال وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النمو الاقتصادى.

وأضاف عمران ، فى تصريحات صحفية له ، أننا نسعى من خلال الاستراتيجية القومية الى تغير مفهوم القطاع المالى غير المصرفى من قطاع تسيطر عليه لغة الأرقام والمؤشرات الى قطاع كفء وعصري وأكثر ديناميكية ويتجاوب مع خطط التنمية بمرونة أكبر.

تابع : نستهدف التركيز على التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من التركيز على النمو فقط ، مؤكدا أن الاستراتيجية القومية تسعى للانتقال بالخدمات المالية غير المصرفية من قطاع يستحوذ على خدماته الكيانات الكبيرة الى قطاع احتوائى يشمل كافة البيانات ويدعم اكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها المحفز الرئيسى للإنتاج والتشغيل وبما تشمله من كافة فئات المجتمع لتحقيق الشمول المالى والوصول إلى الفئات المهمشة.

وأشار عمران ، إلى أن الأربع سنوات القادمة تمثل انطلاق حقيقى للقطاع المالى غير المصرفى وللاقتصاد المصرى ككل.

وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وهيئة الرقابة المالية أمس الأول الأحد أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية.

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