لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة تهنئ الرئيس السيسى على فوزه بفترة رئاسية ثانية

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس الاعلى للثقافة برئاسة الدكتورة حنان يوسف اجتماعها الدورى عصر امس الاثنين الثانى من ابريل عام ٢٠١٨، وذلك فى مقر المجلس الأعلى للثقافة.



وتولى إدارة الاجتماع الكاتب الصحفى أشرف مفيد نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو اللجنة وذلك فى تقليد جديد يتم العمل به فى لجنة الاعلام حيث يتولى إدارة الجلسات فى كل مرة أحد اعضائها بحضور رئيسة اللجنة من أجل اتاحة الفرصة امام الجميع فى إدارة الجلسات والاستفادة من خبراتهم حيث تضم اللجنة نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإعلام.



وبدأ الاجتماع باتفاق جميع الاعضاء على إرسال برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، كما اشار اعضاء اللجنة الى أن التهنئة واجبة ايضًا للشعب المصرى الذى شارك بشكل ايجابي فى العملية الانتخابية.



وصرحت الدكتورة حنان يوسف رئيسة اللجنة بأن فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تعبير حقيقى عّن مدي تمسك الشعب المصري بقيادته السياسية وحرصه على مواصلة مسيرة الخير والتنمية التى بدأها الرئيس فى الفترة الرئاسية الأولى.



وأشارت الى أن ما قدمه مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠١٨ من نزاهة وحيادية ووعي من جميع الأطراف، والذي شهده العالم أجمع ، إنما يعكس بصدق قوة الاصطفاف الوطني في مصر وثقة الشعب المصري وقناعته التامة بأن الرئيس السيسى سوف يقود مصر إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله.



واتفق المشاركون فى الاجتماع على تنظيم ندوة خلال منتصف الشهر الحالى وذلك لمناقشة وتقييم أداء وسائل الاعلام اثناء تغطية الانتخابات الرئاسية الى جانب وضع تصور لمدونة سلوك اعلامى يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.

