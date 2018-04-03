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اقتصاد

المركزي : ارتفاع استثمارات بأذون الخزانة للبنوك لـ1.6 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية و أذون الخزانة إلي 1.6 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.54 تريليونا في سبتمبر السابق بفارق 60مليار جنيه ، ومقارنة بـ 1.504 تريليون جنيه في أغسطس 2017، بفارق 96 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأخري للبنوك بلغت 389.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 353.45 مليار جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 318.94 مليار جنيه في أغسطس 2017.

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