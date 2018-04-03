أبو جريشة: التخطيط سبب الفوز في المباراة

قال محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للفريق الاول بالنادي الاسماعيلي ان بيدرو المدير الفني للفريق استطاع تحضير وصفة جديدة لاعبي الفريق التي حقق به الفوز في مباراة اليوم.



واضاف ابو جريشة في تصريحات لـ"اكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" ان لاعبي الفريق استطاعوا تنفيذ التعليمات بكل دقة، مضيفا أن تسجيل الأهداف تم إحرازه عن طريق التخطيط.



وأشار مدرب العام لفريق الاسماعيلي الى تألق حسني عبدربه في مباراة أمس وتميزه وهو سبب ظهور الفريق بالشكل الجيد، قائلا: حسني عبدربه رجعنا لأيام زمان، واستطاع قيادة الفريق بطريقة صحيحة.



واختتم ان المركز الثاني لم يحسم حتى الآن وبالتالي سنبدأ العمل من اليوم استعدادا للمباراة القادمة من أجل تحقيق الفوز.

