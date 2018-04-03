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رياضة

خالد الغندور يهاجم إيهاب جلال : "بياخد مرتب ماخدوش فى حياته".. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:47 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
شن الاعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، هجوما ناريا على المدير الفنى لنادى الزمالك إيهاب جلال بعد الخسارة الكبيرة للفريق أمام الاسماعيلى بثلاثية مقابل هدف وإبتعاد الفريق بشكل كبير عن المنافسة على المركز الثانى.

وأضاف خالد الغندور عبر برنامجه الغندور والجمهور المذاع عبر قناة ltc،:"إيهاب جلال المدير الفنى للزمالك بيتقاضى راتبا من الزمالك ماخدوش فى حياته، لا من مصر المقاصة ولا من إنبى، ومع ذلك الاخفاقات مستمرة".

وتابع:" الجميع ساند جلال فى البداية ولكن النتائج سيئة جدًا، رغم التماس الاعذار ولكن ليست هذه مكانة الزمالك".

واختتم: "الجهاز الفنى للزمالك يتقاضى 600 ألف جنيه، منها 400 ألف لإيهاب جلال وهو الراتب الأكبر فى تاريخه".

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