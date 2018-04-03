وكيل «اقتصادية البرلمان» يطالب بدمج عدد من الوزارات وتغيير الحكومة

قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من أهم القرارات التي على الرئيس اتخاذها في الفترة القادمة والاهتمام بها، أن يكون هناك قرار جريء للاصلاح المؤسسي وتطبيق الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، وذلك بعمل منظومة كاملة لمواجهة الفساد.



وأضاف "الشريف" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مصر مستواها تقهقر بشكل كبير وفقًا لتقرير منظمة الشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أنه يوجد بجميع المؤسسات والوزارات رؤوس كبيرة تقوم بأعمال فساد كبيرة، وهم مافيا الفساد، ولابد من إصلاح مؤسسي شامل في جميع المؤسسات ودمج العديد من الوزارات.



وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الرئيس السيسي أن يتم الاستعانة بأهل الخبرة في الفترة القادمة في إدارة الحكومة والوزارات وليس أهل الثقة، وانهاء التضارب بين عمل الوزارات، ووضع نواب لرئيس مجلس الوزراء خاصة في الملف الاقتصادي والخدمات الاجتماعية للمواطنين.



وأكد النائب مدحت الشريف على أهمية التعددية في الاراء السياسية مما لا يشكل خطرًا على الأمن الوطني، وعدم استنساخ أنظمة سياسية سابقة سيئة وإعادتها مرة أخرى بأشخاص مختلفين، مشيرًا إلى أن اتجاه الرئيس السيسي في الفترة الحالية هي توسيع عملية النقاش، وانشاء كوادر قوية للدولة تكون قادرة على قيادة الوطن في الفترة القادمة، وخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

