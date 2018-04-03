مي سليم ورامي جمال يشعلان حفل "كلنا معاك" بالتجمع الخامس .. صور

احتفل عدد من الفنانين منذ قليل امام مقر حملة كلنا معاك بالتجمع الخامس وعلى رأسهم الفنانة مي سليم والفنان أحمد بدير والمغني رامي جمال و محمد نور تأييدا لفرحتهم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه ولايه ثانيه لإدارة شؤون البلاد واستكمال خارطة الطريق.



وتجمع الجماهير أمام المقر بالتجمع الخامس وأشعلوا الألعاب النارية للتعبير عن فرحتهم بفوز الرئيس نسبة 97%من إجمالي أصوات الناخبين.



وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة بعد أن حصل على 21 مليونا و835 ألف صوت بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، فيما نال موسى مصطفى موسى 656 ألف صوت بنسبة 2.92%.