بعدما أطلق الرصاص على نفسه.. معجزة طبية لعملية نقل وجه ناجحة .. فيديو

قد يبتسم لك القدر مجددًا بعدما تكون فقدت الأمل وكل السبل لتنجو من أزمتك، تنطبق تلك العبارة على "آندى ساندس" الذى أطلق الرصاص على وجهه من بندقيته بالخطأ.



من الناحية الإيجابية نجا من الموت المؤكد، ولكن على الجانب الأخر فهو شبه ميت، بعدما اضطر الأطباء لثقب أنفه حتى يتمكن من النفس، بعدما فقد أكثر من 50% من وجهه، وانعزل عن المجتمع بسبب خوف الجميع من مظهره المرعب.



وقال "آندى" قب إجراء العملية: "لقد كان اختيارًا غبيًا وضعت نفسي به بسبب سوء التصرف، وسأدفع ثمن ذلك بقية حياتى حتى اللحظة الأخيرة فى عمرى".



تجدد الأمل من جديد بعدما وجد الطباء متبرع جديد بوجهه ومتطابق الأنسجة مع حالة "آندى"، بعدما وافقت عائلته على التبرع بوجهه جراء وفاته فى حادث.



طوال 56 ساعة متواصلة أجرى 56 جراح عملية زرع الوجه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لكى تطابق وجه "آندى" تمامًا، وبالفعل نجح الأمر وأصبح بإمكانه العيش بصورة طبيعية مثل باثي البشر، دون أن يخافه أحد.



