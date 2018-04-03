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رياضة

كريم بامبو : سعيد بالتواجد مع الإسماعيلي ولن افكر في الأهلي

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:50 ص
كريم بامبو
كريم بامبو
قال كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه سعيد بتحقيق الفوز في مباراة اليوم والحصول على ثلاث نقاط وتوسيع الفارق بين منافسيه.

وأضاف "بامبو" في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" أنه كان على ثقة كبيرة من تحقيق الفوز وإحراز هدف بالرغم من قلق بعض لاعبي الفريق قبل خوض المباراة.

وأكمل أنه يتم الآن الاستعداد لتحقيق الفوز في المباراة القادمة والحصول على المركز الثاني بالدوري المصري .

واختتم أنه لن يفكر في العودة من جديد الي النادي الاهلي معربا عن سعادته بتواجده ضمن صفوف نادي الإسماعيلي مهديا فوز أمس لجمهور الدرويش الذي يساند الفريق في كل مبارياته.

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