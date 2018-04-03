الكفراوي: رحيل أحمد خالد توفيق يفقد السرد العربي أحد أهم رموز "الخيال العلمى"

قال الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوى أنه برحيل الكاتب الروائى الكبير أحمد خالد توفيق فقد السرد العربي أحد أهم رموزه ، ورائد من رواد الخيال العلمى فى الوطن العربى.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان أحمد خالد توفيق تمكن خلال مسيرته الناجحة باقتدار من صناعة حالة لدى الشباب من خلال تقريبهم للقراءة للأعمال الروائية التى يكتبها لتكون بوابة لدخولهم عالم الأدب وقراءة المزيد من الأعمال لعدد آخر من الكتاب ، فقد كان الراحل بارعا فى جذب الشباب للقراء من خلال ملكة التخييل التى كان يستخدمها ببراعة فى أعماله الروائية.



وأشار إلى ان أحمد خالد توفيق نحت ببراعة مجموعة من الشخصيات فى اعمالة الروائية ستظل خالدة على مر العصور ، بسبب تأثيرها فى أجيال متعاقبة من الشباب.



يذكر أن الراحل احمد خالد توفيق طبيب وروائي مصري وأول كاتب لقصص الرعب في الوطن العربي، ومن اهم رواياته يوتوبيا، نادي القتال، موسوعة الظلام، قصاصات قابلة للحرق، عقل بلا جسد "مجموعة قصصية" ، الآن نفتح الصندوق "مجموعتان قصصيتان".





