ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الكفراوي: رحيل أحمد خالد توفيق يفقد السرد العربي أحد أهم رموز "الخيال العلمى"

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:23 ص
احمد خالد توفيق
احمد خالد توفيق
طارق موسى
قال الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوى أنه برحيل الكاتب الروائى الكبير أحمد خالد توفيق فقد السرد العربي أحد أهم رموزه ، ورائد من رواد الخيال العلمى فى الوطن العربى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان أحمد خالد توفيق تمكن خلال مسيرته الناجحة باقتدار من صناعة حالة لدى الشباب من خلال تقريبهم للقراءة للأعمال الروائية التى يكتبها لتكون بوابة لدخولهم عالم الأدب وقراءة المزيد من الأعمال لعدد آخر من الكتاب ، فقد كان الراحل بارعا فى جذب الشباب للقراء من خلال ملكة التخييل التى كان يستخدمها ببراعة فى أعماله الروائية.

وأشار إلى ان أحمد خالد توفيق نحت ببراعة مجموعة من الشخصيات فى اعمالة الروائية ستظل خالدة على مر العصور ، بسبب تأثيرها فى أجيال متعاقبة من الشباب.

يذكر أن الراحل احمد خالد توفيق طبيب وروائي مصري وأول كاتب لقصص الرعب في الوطن العربي، ومن اهم رواياته يوتوبيا، نادي القتال، موسوعة الظلام، قصاصات قابلة للحرق، عقل بلا جسد "مجموعة قصصية" ، الآن نفتح الصندوق "مجموعتان قصصيتان".


ترشيحاتنا

خالد الغندور ينشر تأشيرة سفر عبدالله السعيد للسعودية .. فيديو

ننشر سبب وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق بمستشفى عين شمس التخصصي

مدرب الإسماعيلي يكشف مفاجأة رئيس الدراويش بين شوطى اللقاء..فيديو

إسلام الشاطر يهاجم إيهاب جلال بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي

عمرو جمال يشارك في تأهل هلسينكي إلى نهائي كأس فنلندا .. فيديو

عهد التميمي تشكو من التعرض للتحرش الجنسي خلال التحقيق معها

اغتنم.. «4 أعمال» تمنحك وعد من الله تعالى بالفوز والأجر الكبير

رئيس الزمالك يُعنف الجهاز الفني بعد الخسارة أمام الإسماعيلي

أحمد موسى: «تصريحات الخارجية الأمريكية عن الانتخابات .. كذب» .. فيديو

فاضحا علاقة الدوحة بالإرهاب.. مسئول قطري يصف الدواعش بـ "الثوار"

عدلي القيعي : "كأس العالم" أنقذ عبد الله السعيد .. وهذا هو الحل الأمثل لأزمة "المشاركة"

شاهد.. تعليق مرتضى منصور على عودة أبو تريكة إلى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

«إم بي جي» العقارية تحقق مبيعات تتخطى 120 % من المستهدف خلال معرض سيتي سكيب .. صور

فيديو

شاهد.. تعليق خالد الغندور على هدف الإسماعيلي الأول
خالد الغندور لـ مرتضى منصور: "استقيل وسيب الفرصة لغيرك".. فيديو
مدرب الإسماعيلي يكشف مفاجأة رئيس الدراويش بين شوطى اللقاء..فيديو
خالد الغندور يكشف عن اتصالات جهاز المنتخب بمصطفى فتحى ويؤكد: شيكا فى المونديال.. فيديو
موسى مصطفى : اكتسبت خبرات لن تتكرر خلال خوضي الانتخابات الرئاسية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟