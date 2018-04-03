دوري أبطال آسيا .. عموري يدعم الهلال أمام أهلي جدة

أعرب عمر عبد الرحمن "عموري"، نجم العين الإماراتي، عن تمنياته بفوز الهلال على أهلي جدة، السبت المقبل، في الجولة الـ25 من دوري المحترفين السعودي.



وقال عموري، في تصريحات إذاعية، عقب فوز العين على الهلال (2-1)، في دوري أبطال آسيا: "الحمد لله على هذا الفوز المهم، وحظ أوفر للاعبي الهلال، الآن باتت الأمور بأيدينا، بعد أن خدمتنا نتيجة مباراة الاستقلال الإيراني والريان القطري، ونتمنى التوفيق أمام الريان لانتزاع بطاقة التأهل".



وعن معاناة الهلال من الغيابات، قال: "لم نشعر بأي غيابات في صفوف الهلال، لأن من يرتدي قميصه يكون جديرًا به، والفريق الهلالي دائمًا ما يكون قويًا في البطولة الآسيوية، ونحن احترمناه، ولذلك تجاوزناه".



وحول إضاعته لركلة جزاء في المباراة، أوضح: "ركلات الجزاء تعتمد على الحظ، واليوم لم يحالفني الحظ في انفراد ببداية اللقاء، وفي ركلة الجزاء، لكن عوَّضت ذلك بتسبُّبي في ركلتي جزاء لفريقي، والأهم هو الفوز، ولم أتأثر بإضاعة الركلة، حتى لا يتأثر فريقي".



وأضاف: "أشكر الجماهير العيناوية التي حضرت، وكذلك جمهور الهلال الذي له مكانة خاصة لديّ، وأتمنى للفريق التوفيق في مباراة الدوري الحاسمة ضد الأهلي".



وبخصوص إمكانية حضوره لمباراة الأهلي والهلال، قال ناشئ الهلال السابق: "لدينا مباراة مهمة يوم الجمعة، ولو وجدت فرصة سأحضر، لكن المشكلة أن (وجهي مو حلو) على الهلاليين، وعمومًا بالتأكيد سأتابع المباراة، وأتمنى للفريقين التوفيق".