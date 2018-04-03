«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. أبو العينين مهنئًا الرئيس : عشنا 4 سنوات من الشفافية والنزاهة.. وسنكمل معك بناء المستقبل..عزة مصطفى بعد فوز الرئيس السيسي: «تحية للشعب المصري العظيم»



-عماد أديب: الشعب تجاوز صعوبة الإصلاح الاقتصادى وقدم مصلحة الوطن



تقدم الإعلامى عماد الدين أديب، بالشكر للشعب المصرى على الشكل المشرف الذى ظهر فى الانتخابات الرئاسية موضحا أن الشعب المصرى يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنهم يعلمون أنه هو الأفضل، وهو الذي يعمل من اجل هذا الوطن رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والقرارات التي تم من الرئيس من أجل الإصلاح.



أضاف "أديب" خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» تقديم الإعلامية لميس الحديدى، أن الشعب المصرى تجاوز صعوبة الإصلاح الاقتصادى، وقدم مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية .



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل وبقوة من أجل هذا الوطن مؤكدا أن حجم التصويت الذي تم لم يتوقعه أحد.



- كرم جبر: الشعب المصري عزف ملحمة في حب مصر





قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الشعب المصري عزف ملحمة في حب مصر في الخارج والداخل وبصورة نفخر بها أمام العالم، بنسبة مشاركة جيدة للغاية تعد بمثابة باقة ورد للشهداء على تضحيتهم في نشر الأمان في ربوع الوطن وحمايته.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج«علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك رسائل لنجاح الانتخابات الرئاسية أبرزها فشل دعاوى المقاطعة التي تريد إحراج الدولة التي أتت بنتائج عكسية لنزول المصريين في موقف تحدي والرسالة الأخرى تأييد شعبي من المواطنين للرئيس وبمثابة صرخة ضد الإخوان والجماعات الإرهابية أن تترك هذا الوطن وأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك دورا كبيرا لرجال القوات المسلحة والشرطة وقضاة مصر، الذين بدورهم أدوا دورا وطنيا للغاية موضحًا أن نسبة التصويت الكبير مشرفة للغاية وصفعه على وجه كل من يريد النيل من تلك الدولة واستقرارها .



- سكينة فؤاد: الشعب جدد الثقة فى الزعيم.. والكلمات تتواضع أمام إرادة المصريين الصلبة







قالت الكاتب الصحفية سكينة فؤاد، إن المشاركة الكبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية، تتواضع أمامها الكلمات خاصة أمام تلك الإرادة الشعبية العظيمة وهذا الانتصار لإرادة الشعب، في ظل تلك الظروف الصعبة التي كشف فيها الشعب المصري عن وعيه وقوة إرادته.



وأضافت فؤاد في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، أن كل صوت انتخابي في الصناديق حول المشهد الإنتخابي إلى احتفالية وطنية نتيجة إحساس كل ناخب بالتحديات التي تواجه الوطن والتهديدات، مضيفة أنه من حق المصريين الأحتفال في تلك الليلة بهذا النجاح وتلك المشاركة الواسعة، والتي تحدى بها المصريون كل المخاطر وجددوا الثقة بقائد وزعيم.



وأوضحت أن 3 يونيو 2013 كان بمثابة إرادة مصرية خالص كررها المصريون في تلك الإنتخابات الرئاسية بالوقوف بصورة قوية وصلبة في مواجهة التحديات.



- أبو شقة: نعد كوادر للدفع بمرشح في انتخابات 2022



قال المستشار بهاء أبو شقة، الرئيس الجديد لحزب الوفد، إنه يتواصل مع الإخوة الأقباط وعدة اتجاهات ومحاور لتكوين بنيان حزبي قوي لأن الوفد حزب الوحدة الوطنية، ولابد أن يكون لهم تمثيل يناسب تاريخ الإخوة الأقباط مع الحزب.



وأكد " أبو شقة " في حواره مع الإعلامي عمرو الكحكي في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار ، ضرورة التواصل مع الأحزاب القوية والمتوسطة والضعيفة والائتلافات وكافة القوى كدليل على العمل السياسي الحزبي السليم.



وتابع قائلا: "سأعمل على تكوين قاعدة شبابية لنكون قادرين على خوض أي انتخابات محلية وبرلمانية، ونعد كوادر لانتقاء كادر ندفع به في الانتخابات الرئاسية 2022"، لافتا إلى أن تقويم العمل الحزبي يقوم على خوض أي انتخابات في أي وقت، ويكون الحزب جاهزا للتعامل مع أي حدث سياسي يطرأ على الساحة، والجاهزية بمحفظة خاصة للوزراء وتكوين حكومة ظل للدفع بها في أي وقت".



- تعليق مرتضى منصور على عودة أبو تريكة إلى مصر



علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عودة محمد أبو تريكة لمصر قائلا:«اللى يرفض يسلم على وزير الدفاع المحترم المشير طنطاوي مينفعناش، اللى جيش بلده كل يوم بيودع شهيد وميعزيش لا ميلزمناش».



وأضاف منصور، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، :«الوطنية مش إنك تجيب إجوان برجلك انت كنت بتاخد أجر مكنش ببلاش، ولما وزير الرياضة طاهر أبو زيد ترفض تسلم عليه».



وتابع منصور:«فرق ما بين رجل أبوتريكة وما بين عقله، عقله راح للإخوان وراح لرابعة، واللى بيغلط تتقطع رقبته بالقانون ومحدش فوق القانون».

تناولت برامج «التوك شو»، أمس، الأثنين ، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة والشخصيات العامة.. وإلى أبرز الفيديوهات والأخبار.قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن الشعب المصري أعطى صوته للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يعرف جيدًا إمكانياته الوطنية.وتابع : أتحدى أي رئيس في العالم حقق إنجازات مثل الرئيس السيسي في خلال 4 سنوات ونتج عنها هذا التغيير الكبير في شكل الدولة المصرية.وأضاف " أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن خروج جموع المصريين في مشهد مهيب وهم يحتفلون في الشوارع بالأغاني الوطنية التي كانت بمثابة فضح الخونة في الخارج الذين تحولوا الى لاجئين يتحدثون كذبًا عن بلادهم ولكن المعلومات الصحيحة وصلت الى العالم من خلال هذا الشعب العظيم.ووجه رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التهنئة للرئيس السيسي قائلًا: عشنا معكم 4 سنوات ماضية من الشفافية والنزاهة ، وسنكمل معك 4 سنوات أخرى وسنبني معك المستقبل وسنقول للعالم إننا نصنع حضارة جديدة استكمالًا لحضارة أجدادنا.علقت الإعلامية عزة مصطفي، على خبر إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميًا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97.8% من إجمالي عدد الأصوات قائلة: تحية للشعب المصري العظيم ودائما بلدنا منصورة بفضل رجالها المخلصين.وأضافت مصطفى، خلال برنامجها«صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن أبرز الكلمات التي تطرق إليها الرئيس خلال كلمته بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة « اعدكم وعد الصدق المبين أن أظل مخلصًا» موضحًا أن كلمة الرئيس حملت الكثير من الرسائل والمعاني.قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب الغد، إن "هناك فرصة للمعارضة للقيام بدورها البناء وليس الهدام"، مضيفا: "نريد معارضة بناءة، تتطلب التفاعل مع الأحزاب الأخرى من أجل الخروج بتكتلات حزبية لها فكر معارض بطريقة إيجابية ويهدف إلى مصلحة الدولة المصرية".وأضاف " موسى " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الكحكي في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار ، قائلا: "نسعى إلى التعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل صالح مصر والتصدى إلى كافة أعداء الوطن".أكد الإعلامي أحمد موسى، أن السجون المصرية أفضل وأحسن من السجون الأمريكية والسجون البريطانية، فمصر يتم بها مراعاة حقوق السجين ومراعاة الله في السجناء.وأضاف "موسى"، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محمد مرسي صحته جيدة، ويتناول أفضل الطعام وتتوفر له كافة الرعاية داخل محبسه وفقا للقانون.وطالب "موسى" الخارجية الأمريكية بالتزام الانضباط والحصول على معلومات حول الشأن المصري من جهات موثوق فيها وليس من جهات ومنظمات تابعة لجماعات وتنظيمات إرهابية.أعرب السفير محمود كارم، المنسق العام لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته لنجاح الحملة الباهر، قائلا: "ماقدرتش أمسك نفسي من الفرحة بعد إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات".وأضاف كارم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن الرئيس السيسي يهتم بالشباب منذ توليه السلطة منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أنه لم يجد مثل هذا الاهتمام بشباب الوطن مثلما أعطى الرئيس من اهتمام للشباب.وأوضح أنه من الطبيعي تواجد الرئيس السيسي وسط شباب الحملة الانتخابية، خلال الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الرئيس لم يكن سعيدا باللافتات المعلقة له في الشوارع، وكان يتمنى بناء مستشفى أفضل من هذه الإعلانات.