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ثقافة

بحضور وزير التخطيط.. «البطالة وسوق العمل» ندوة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:15 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
طارق موسى
يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان "البطالة وسوق العمل"، وذلك فى السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء 3 أبريل الجارى، بقاعة المجلس بمقره فى ساحة دار الأوبرا.

يتحدث في الندوة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة هالة أبو علم، أستاذ الاقتصاد والنائبة بالبرلمان ومقررة للجنة، وحسام فريد، رئيس لجنة التصنيع المحلى وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، وشعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص.

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