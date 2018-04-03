شاهد.. تعليق خالد الغندور على هدف الإسماعيلي الأول

علق الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى المصرى الممتاز.



وأضاف الغندور عبر برنامجه الغندور والجمهور المذاع على قناة ltc،: "هدف الاسماعيلى الاول جاء من تسلل واضح رغم أن الحكم المساعد يعتبر من افضل الحكام المصريين".



وكان الزمالك قد خسر بثلاثية مقابل هدف أمام الاسماعيلى ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى المصرى الممتاز، ليتوقف رصيد الزمالك عند النقطة الـ54 فى المركز الثالث، بينما يرتفع رصيد الدراويش للنقطة الـ59 فى المركز الثانى.