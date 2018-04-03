نوع من الزيوت يخلصك من تجاعيد الشعر بسرعة فائقة

شعرك مجعد ويشكل لك الكثير من الإزعاج إليك طريقة تحضير قناع بسيط لترطيب وتغذية فروة الرأس تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد" لا تترددى فى تجربته.

مكونات القناع



ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند



طريقة التحضير..



في وعاء صغير اخلطي المكونات وقومى بتوزيع القناع على شعرك ويوزع علي فروة الرأس مع التدليك الجيد ثم يغطى الرأس بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة كاملة ويشطف بالماء الفاتر ويمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

