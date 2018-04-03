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شاهد .. محافظ الفيوم يستجيب لطلب طفلة شاعرة على الهواء

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:41 ص
جمال سامي
جمال سامي
هاني حسين
استجاب جمال سامي محافظ الفيوم، إلى طلب الطفلة الشاعرة أريج أدم من المحافظ، بحل مشكلة الصرف الصحي في قرية الغرق التي تعيش بها، والتي لم يتم حلها منذ فترة طويلة للغاية.

وقال "سامي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولي": "هناك مشكلة في منظومة الصرف الصحي في المحافظة بشكل عام، وذلك لأن تكاليف محطات الصرف الصحي مرتفعة للغاية"، ولكنه وعد الطفلة بأن يتم حل أزمة الصرف الصحي في قرية الغرق بوضعها على رأس الأولويات في الموازنة الجديدة.

وتابع: "سيتم تخصيص قطعة أرض داخل القرية من أجل إنشاء مستشفى لحل مشاكل الخدمة الصحية في القرية".

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