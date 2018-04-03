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ثقافة

"تلوث الماء والغذاء" ندوة في المجلس الأعلى للثقافة .. غدا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:04 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، ندوة بعنوان: "ملامح عن تلوث الماء والغذاء"، تنظمها لجنة الثقافة العلمية بالمجلس بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة الزقازيق، وذلك يوم الأربعاء 4 أبريل الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساء.

يدير الندوة الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، مقرر اللجنة وأستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، وتقدمها الإذاعية الكبيرة أسماء موسى، ويشارك فيها كل من: الدكتورة رجاء الشيخ شهيب عبد الناصر، الأستاذة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، والدكتورة سامية مصطفى كامل سند، الأستاذة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، والدكتور ماهر عامر على عامر، أستاذ علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم جامعة المنصورة، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم جامعة الزقازيق.

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