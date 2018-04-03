ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

دوري أبطال آسيا .. الحرازي : لقاء العين لا يقبل القسمة على اثنين

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:32 ص
عبد الرحمن الحرازي
عبد الرحمن الحرازي
حسن العمدة
أكد عبد الرحمن الحرازي، لاعب الريان، الخسارة التي حدثت لفريقه في لقاء الاستقلال الإيراني، مساء امس في دوري أبطال آسيا، إلى الهدف المبكر الذي سجله المنافس.

وقال الحرازي في تصريحات صحفية "هذا الهدف أثر كثيرا على الفريق حيث لعبنا المباراة من البداية بتوازن ما بين الدفاع والهجوم بحثا عن تحقيق الانتصار أو الخروج بنقطة في هذه المباراة، ولكن لم نوفق في النهاية".

وأضاف "حاولنا إدراك التعادل وفي هذا الوقت أضاف الفريق الايراني الهدف الثاني، وهذا يحدث في كرة القدم، وهذه الخسارة لن تؤثر على حظوظنا في التأهل للدور الثاني".

وأشار الحرازي إلى أن "لقاء العين المقبل لا يقبل القسمة على اثنين، فإما الفوز وخطف البطاقة من العين أو أي نتيحة أخرى تخرجنا من البطولة، ونحن نسعى بكل قوة للفوز والتأهل".

ترشيحاتنا

الزمالك يفكر في الإطاحة بحمدي النقاز

مدرب الإسماعيلي يكشف مفاجأة رئيس الدراويش بين شوطى اللقاء..فيديو

تصريحات نارية لولي العهد السعودي في حوار جريء مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية.. الأمير بن سلمان يفتح النار على مثلث الشر "الإخوان" و"داعش" وإيران.. ويؤكد: قد نكون أصدقاءً لقطر مرة أخرى

الأهلي يحقق الفوز الـ 16 على التوالي.. وانتصار وحيد يفصله عن رقم قياسي جديد

ابراهيم حسن يرد على منتقديه: "مش برد غير في الملعب"

"شيكابالا" يكشف كواليس توقيعه للأهلي وتدريبه به حتى تمزيق العقود .. فيديو

"شيكابالا" يزف خبرا سارا للمصريين بسبب محمد صلاح

محمد بن سلمان لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية: هذا هو مثلث الشر

ذعر بين طلاب مدرسة في الدقهلية بسبب مشهد تمثيلي لساحر يذبح شخصا.. فيديو

أحمد موسى: «تصريحات الخارجية الأمريكية عن الانتخابات .. كذب» .. فيديو

محمد يوسف يضع تشكيل منتخب مصر أمام الأوروجواي بالمونديال

خالد الغندور لـ مرتضى منصور: "استقيل وسيب الفرصة لغيرك".. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

«إم بي جي» العقارية تحقق مبيعات تتخطى 120 % من المستهدف خلال معرض سيتي سكيب .. صور

فيديو

شاهد .. محافظ الفيوم يستجيب لطلب طفلة شاعرة على الهواء
"شيكابالا" يكشف لحظة بكائه على حازم إمام .. فيديو
"شيكابالا" يكشف كواليس توقيعه للأهلي وتدريبه به حتى تمزيق العقود .. فيديو
خالد الغندور يهاجم إيهاب جلال : "بياخد مرتب ماخدوش فى حياته".. فيديو
شاهد .. الفنان محمد عبده يغني على الهواء احتفالا بفوز الرئيس السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟