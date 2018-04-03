دوري أبطال آسيا .. الحرازي : لقاء العين لا يقبل القسمة على اثنين

أكد عبد الرحمن الحرازي، لاعب الريان، الخسارة التي حدثت لفريقه في لقاء الاستقلال الإيراني، مساء امس في دوري أبطال آسيا، إلى الهدف المبكر الذي سجله المنافس.



وقال الحرازي في تصريحات صحفية "هذا الهدف أثر كثيرا على الفريق حيث لعبنا المباراة من البداية بتوازن ما بين الدفاع والهجوم بحثا عن تحقيق الانتصار أو الخروج بنقطة في هذه المباراة، ولكن لم نوفق في النهاية".



وأضاف "حاولنا إدراك التعادل وفي هذا الوقت أضاف الفريق الايراني الهدف الثاني، وهذا يحدث في كرة القدم، وهذه الخسارة لن تؤثر على حظوظنا في التأهل للدور الثاني".



وأشار الحرازي إلى أن "لقاء العين المقبل لا يقبل القسمة على اثنين، فإما الفوز وخطف البطاقة من العين أو أي نتيحة أخرى تخرجنا من البطولة، ونحن نسعى بكل قوة للفوز والتأهل".