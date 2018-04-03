"شيكابالا" يكشف كواليس توقيعه للأهلي وتدريبه به حتى تمزيق العقود .. فيديو

أكد اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، أن أزمته في الاحتراف بدأت حينما جاء أجازة بمصر ولم يستطع أن يعود مرة أخرى بسبب التجنيد، حيث كان عمره حينها 17 عاما، والقوانين تمنع سفري.



وأضاف "شيكابالا" للإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه حاول العودة للزمالك بعد استحالة سفره، إلى أن الزمالك لم يرغب في ضمي، وأخذت 5 مواعيد من الإدارة ولكنهما ماطلوا جدا، ولم يستقبلوني، مشيرا إلى ذلك هو السبب في ذهابه للمهندس عدلي القيعي ومحاولته للتوقيع للأحمر.



وأوضح النجم الأسمر، أن ميوله كانت رافضته للخطة تلك، وأنه مضي بالفعل للأحمر، موضحا بأنه لم يكن الهدف هو المال، وإنما لعدم رغبة الأبيض فيه.



وأشار شيكا، أن الأهلي كان أقوى حينها كفريق، والعرض المالي كان أكبر، إلا أنه ذهب تدريب وحيد بالنادي الأهلي ، ولم يرتدي قميص الأهلي، وحينما خاطبه ممدوح عباس بالعودة، عاملني الأهلي بمنتهي الإحترام مزقوا العقود وتركوني للزمالك.



وأختتم، كانت فترة عصيبة، ولكني تألقت بسبب محاولاتي لتأكيد لمن رفضوني بأنهم خطأ، وقد حدث ذلك على الرغم من أن النادي الأهلي حينها كان منتخب مصر، وكنا نحن لسنا بفريق قوي.