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رياضة

الدوري الكويتي .. فريق السالمية يكشف مدة غياب لاعبه

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:13 ص
علي نادر
علي نادر
حسن العمدة
أعلن نادي السالمية، امس الاثنين، مدة غياب مدافعه، علي نادر، بعد إصابته في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام القادسية (2-1)، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الكويتي.

وسيحتاج اللاعب لـ3 أسابيع، حتى يتعافى من الإصابة.

وأوضح مدير فريق السالمية، بدر الخالدي، في تصريحات صحفية، أن غيابات السماوي أمام كاظمة، تنحصر في نادر، وفهد مرزوق، مؤكدًا أن الثقة كبيرة في كل اللاعبين، وقدرتهم على التعويض.

وأضاف أن مواجهة كاظمة من المباريات الصعبة، لا سيما أنها تأتي عقب الخسارة أمام القادسية، إلى جانب قوة البرتقالي، عطفا على نتائجه في القسم الثالث.

وشدد الخالدي على أهمية المباريات المتبقية في الدوري، وحاجة الفريق لتحقيق الفوز فيها، لإنهاء المسابقة في الوصافة، وضمان مشاركة خارجية.

جدير بالذكر أن السالمية يسعى حاليًا، لتجديد عقد المحترف السوري، فراس الخطيب، بعد ظهوره بمستوى مميز، هذا الموسم.

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