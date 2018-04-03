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رياضة

"شيكابالا" يكشف لحظة بكائه على حازم إمام .. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
مايكل رزق
أكد اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، أن هتاف جماهير الزمالك ضد حازم إمام بنهاية مشواره بالقلعة البيضاء، جعله يبكي عليه حينما رأئه حينها داخل غرفة خلع الملابس.

وأضاف "شيكابالا" للإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، كان لقاء الإسماعيلي والزمالك، والجماهير هتفت ضده، وحينما دخلنا غرفة خلع الملابس، رأيته ثم بكيت بشدة عليه.

وأوضح النجم الأسمر، أن حازم إمام كان يستطيع أن يلعب موسمين أو ثلاثة أخرين، إلا أنه نفسيا لم يستطيع تحمل الضغوط تلك.

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