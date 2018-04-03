مرض آمال فريد يفتح الملف الشائك .. من المسئول عن مرض الفنان النقابة أم الدولة ؟ .. والفنانون: النقابة والدولة مسئولان عن الفنان فى فترة مرضه

أشرف زكى : النقابة تقوم بدورها حسب الامكانيات المتاحه

عزت العلايلى : الدولة عليها دور مهم تجاه الفنان

محمود قاسم : النقابة والدولة مسئولان عن الفنان المريض

بعد انتشار صورة الفنانة آمال فريد بإحدى مقاهى وسط البلد على مواقع التواصل الاجتماعى ونقلها الى أحد المستشفيات تعرضت الى حادث فى قدمها وقرر الطبيب المعالج لها ان يعلن عن حالتها الصحية، خاصة أنها تعانى من الوحدة وتفتقد إلى المال، كما أنها تعانى من الزهايمر وهو الأمر الذي دفع الطبيب بتواصل مع نقابة المهن التمثيلية خاصة أنها تحتاج لكثير من العلاج وهو ما يمثل عبئا ماديا.ازمة امال فريد لم تكن الاولى او الاخيرة ولكن السؤال الذى يطرح نفسه من المسئول عن الفنانين الذين يتعرضون لأزمات صحية بعد اعتزالهم الفن وهناك أمثلة عديدة منها الراحل عبد العزيز مكاوى وامال فريد وسيد زيان وجورج سيدهم.يقول الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تسعى دائما لتقديم دورها تجاه الفنانين الكبار الذين يتعرضون الى ازمات صحية وهو دور نقوم به فى حدود المتاح لنا من أعباء مالية ولكن هناك بعض الحالات التى تحتاج الى تدخل من الدولة حيث هناك من يحتاج العلاج على نفقة الدولة واما بالنسبة للفنانة آمال فريد ليست عضوة بالنقابة؛ لأنها اعتزلت الفن مبكرا، موضحا أن النقابة لن تترك الفنانة، وستتحمل نفقات علاجها.ويضيف أشرف: "تواصلت مع مستشفى التأهيل المهني العسكري بالعجوزة لاستضافة الفنانة آمال فريد، وأرسل لها فريقا طبيا لفحص حالتها الصحية، والتعرف على آخر حالتها، وسيتم عرضها غدا على مدير مستشفى التأهيل المهني؛ لإمكانية استضافة الفنانة وسنخاطب وزير الدفاع لعلاج الفنانة في أحد المستشفيات العسكرية، موضحا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء دار المسنين، وهي تبرع من حاكم الشارقة.أما الفنان عزت العلايلى فيرى أن النقابة عليها دور رئيسي بجانب الدولة لأن الفنان الذى أعطى للبلاد لديه الحق فى أن يحصل على أبسط حقوقه فإن الفنان أمتع الملايين ولكن عندما يتعرض إلى أى مكروه لم يجد من يسانده ويقف بجواره.يقول الناقد محمود قاسم إن الفنانين المرضى هى مسئولية النقابة كونهم اعضاء بها ولابد ان تتكلف النقابة بكل الأعباء من أجل الفنان الذى امتع الكثير من الفنانين واتصور ان الدولة ايضا عليها دور تجاه المبدع فى ان تقدره وتكرمه وتمنحه فرصة للعيش بشكل جيد تكريما لما قدمه من اعمال جيدة اسعد بها الجمهور.