محافظ الوادي الجديد : فوز الرئيس السيسي مكسب للشعب

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل إنسان وصادق وجاد، وإن فوزه مكسب للشعب المصري.



وأضاف "الزملوط"، في تصريحات لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أن "الخير قادم في الفترة المقبلة، والشعب كله خرج للاحتفال بفوز الرئيس السيسي، والوادي الجديد أكبر نسبة تصويت على مستوى الجمهورية، وحققنا 58 % من نسبة الإقبال".



ودعا "الزملوط" للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد في النهضة بمصر، مشيرًا إلى أن "المواطنين خرجوا لمسافات طويلة من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية".