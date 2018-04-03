وكيل موازنة البرلمان : الشعب خرج بالملايين في الانتخابات الرئاسية متحديًا دعوات الإرهاب

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشعب المصري اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية لثقته فيه، وإن الشعب خرج بالملايين متحديًا دعوات المقاطعة والإرهاب.



وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مع عمرو عبدالحميد، أن "الشعب اعتبر المشاركة في الانتخابات مثل الحرب ضد الإرهاب، والسلاح المستخدم فيه الأصوات وصناديق الانتخابات".



وأكد أن "الشعب خرج بكثافة في المحافظات المختلفة، مما يدل على وعيهم، وأن الكل اتفق على دعم مصر ومبايعة الرئيس السيسي لثقته في قدرته على الإصلاح الاقتصادي والأمني والسياسي".